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麥美恩笨豬跳 攬小鮮肉定驚
麥美恩挑戰笨豬跳，嗌到面容扭曲！
麥美恩（Mayanne）、許文軒、林秀怡及曾展望主持的旅遊節目《請1日假去旅行》，Mayanne竟撇低緋聞男友許文軒，攬住小鮮肉曾展望玩雙人笨豬跳，期間更無厘頭大嗌「曾志偉」，玩完之後笑言是「人生最漫長5秒」！林秀怡則單拖上陣，起初驚到狂嗌No，最終突破心理關口一躍而下，非常叻女。
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