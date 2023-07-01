娛樂

麥美恩笨豬跳 攬小鮮肉定驚

麥美恩挑戰笨豬跳，嗌到面容扭曲！ 麥美恩挑戰笨豬跳，嗌到面容扭曲！
麥美恩挑戰笨豬跳，嗌到面容扭曲！
麥美恩（Mayanne）、許文軒、林秀怡及曾展望主持的旅遊節目《請1日假去旅行》，Mayanne竟撇低緋聞男友許文軒，攬住小鮮肉曾展望玩雙人笨豬跳，期間更無厘頭大嗌「曾志偉」，玩完之後笑言是「人生最漫長5秒」！林秀怡則單拖上陣，起初驚到狂嗌No，最終突破心理關口一躍而下，非常叻女。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc