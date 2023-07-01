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陳自瑤「頂Cup」吊癮
陳自瑤上載兩年前的廣告花絮，預告會有新搞作。
公認魔鬼身材的無綫花旦陳自瑤，不時在社交網驚喜派福利，近日她又大開「糧倉」，上載兩年前的廣告花絮。身為豐胸代言人的她，本身已玲瓏浮凸，今次更谷出「頂Cup」事業線，白滑導彈睇到網民嘩嘩聲，加上藍天白雲作背景，非常賞心悅目，女神之名絕非浪得虛名。她留言叫大家期待新廣告照，似乎暗示驚喜陸續有來。
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