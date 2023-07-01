歐洲鐵騎遊意外頻生 袁偉豪張振朗一度失聯 驚險搵出口

袁偉豪與張振朗兩位愛車之人，正在歐洲拍攝鐵騎遊節目，日前由法國開往意大利，期間驚險非常，更一度跟大隊失聯，又有隨團車友跣胎墮車，幸而沒有大礙，可以繼續享受行程。

無綫藝人袁偉豪（Ben）與張振朗遠赴歐洲為節目《歐洲鐵騎遊2》取景，節目第一輯於4年前拍攝，所到之處包括奧地利、瑞士等，途中經歷失聯及落雹等驚險事，今次也不例外，由於日前下雨，大隊中有一位車友跣倒，幸好有驚無險，事後Ben在社交網寫道：「今天意外非常多，幸好平安。」

他與張振朗這兩天都有更新社交網，昨日張振朗上載坐在大型電單車上的型仔相，開心寫上「歐洲ride車真係好爽」；Ben則晒出鐵騎遊所需的裝備，太太張寶兒留言讚他：「排得幾靚喎！」昨日Ben受訪時說：「我哋每日都要揸住架車穿州過省，每日都要換酒店，去到邊住到邊，不過今朝一開車突然同大隊失聯，得番我哋製作團隊好驚險咁搵出口，之後又有同行車友跣一跣墮車，但我同振朗都安全！」

張寶兒煮飯仔養胎 昨日他們繼續趕行程，Ben不忘上載意大利美景及食物相，似隔空報平安，讓現正懷孕的寶兒安心一點。寶兒現已見肚，肚子開始感受到脹大的感覺，向來食得健康的她，在家自製健康食物養胎，又有媽咪煲魚湯，她說：「我好鍾意喺屋企食飯，簡單又有營養，又唔會有唔想要嘅調味料。」