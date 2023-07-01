等足17年！ 馬貫東首做男一眼濕濕 吳若希開工睇靚仔

馬貫東入行17年首次在新劇榮升「男一」，拍檔陳曉華取笑他好像要講到眼濕濕，他即反擊笑說：「知你做咗好多次（主角）喇！」互窒相當搞笑。

藝人陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕及韋家雄等昨日在將軍澳電視城為演出新劇《死有對証》試造型及拜神，今次是馬貫東入行17年第一次做男主角，他直言好像當年考會考一樣緊張，多謝公司給予機會，讓他試一試自己的程度去到哪裏，表示會好好珍惜，他說：「17年第一次踏上呢個位置，自己都好緊張。」於劇中與他「狗咬狗骨」的陳曉華取笑說：「你好似講到眼濕濕咁。」馬貫東即反擊說：「知道你做咗好多次（女主角）喇！」問到馬貫東可要向她請教時？陳曉華連忙否認說：「唔係，我仲有好多嘢要學習。」

陳曉華期待解剖戲 正拍攝另一新劇《非常檢控觀》的陳曉華，表示抽空為《死》劇準備，買了有關強迫症的書籍參考以掌握角色，她說：「劇裏面有強迫症要好乾淨，對我嚟講比較有難度，因為平時自己比較『烏where』，呢半個月開始慢慢學整齊啲。」至於強迫症，她笑說：「食嘢可能會有，一定會清晒枱面嘅嘢。」而飾演法醫的她笑言相當期待拍攝解剖場面，自誇讀書時期最叻是解剖學。

同場的吳若希表示活動後隨即起程與小朋友去旅行，直言今次在暑假接劇是因角色能發揮其諧星搞笑的小宇宙，相當期待。劇中她會與阮浩棕有感情線，即大讚對方靚仔，並笑說：「對住屋企嗰個我真係搞唔掂（指老公），都係返工對住啲靚仔開心啲。」又指當知道阮浩棕是前輩藝人梁舜燕的孫兒後，勾起合作時不少回憶。