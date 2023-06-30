娛樂

Kim三點式拉客搵肌男搽油

美國真人騷女王Kim Kardashian一直為自家內衣品牌「瞓身宣傳」，最近她又公開親自上陣的新一輯火辣辣宣傳照。
廣告中，Kim示範不同款式的比堅尼，而今次不同的是她全身搽滿油，搽到反晒光立立令。她除了個人之外，亦有與其他模特兒互動，其中一張她由兩位肌肉型男模在身上搽油。
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