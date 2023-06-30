家人曾作最壞打算 麥當娜細菌感染失知覺 ICU留醫

美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）原定下月舉行世界巡迴演唱會慶祝入行40周年，不過前日有傳媒驚爆她早前因嚴重細菌感染失去知覺，被緊急送院，有親戚受訪時表示其家人原本已作最壞打算！

64歲的麥當娜被爆入院，其經理人Guy Oseary前日在社交網發聲明證實事件：「麥當娜上周六出現了嚴重的細菌感染，導致她在深切治療部（ICU）住了幾天。她的健康狀況正在改善，但仍在接受醫療護理，預計會完全康復。」經理人又指原定7月15日開始的北美巡迴演唱會及其他活動將押後舉行，首場演出將於加拿大溫哥華展開。有指麥當娜送院後需要插喉幫助呼吸，目前已拔除喉管，並已離開ICU轉往其他病房。

她留院期間，26歲的大女兒露迪絲（Lourdes Leon）一直陪伴身邊，但露迪絲前日仍然有心情在社交網的限時動態貼上早前出席活動的照片。麥當娜對上一次出現嚴重健康問題是於2020年，當時她接受了髖關節置換手術。

綵排巡迴騷攰到瞓低 今次麥當娜入院事出突然，入院前兩日她公開與家人慶祝10歲孖生女兒Estere和Stella小學畢業的照片，當時她仍然好精神。近日她為即將舉行的全球巡唱而日夜加緊綵排，有傳她出事前在紐約長島一個場館每日進行12小時綵排。早前她亦有公開綵排的照片，其中一張照片見她綵排時攰到瞓地。

有麥當娜的親戚受訪時表示家人連日來擔驚受怕：「過去幾日，冇人知佢會有咩進展，而家人當時已準備作最壞打算。」更表示希望藉着今次事件，叮囑麥當娜不要為演唱會過分操勞：「以佢嘅年紀，佢生活得一直唔係咁健康，而過去幾個月情況愈來愈嚴重。佢以為自己仲後生，但唔係囉！而佢亦相信自己係無敵。」