暢所欲玄：甲木日天干命格如何

甲木是出生八字的日天干，代表你的是參天大樹。一棵大樹主要有三種情況：第一種用斧頭斬成棟樑之材；第二種是大樹根深於山上，而且有太陽有泥土濕潤；第三種用斧頭斬一成截截當柴燒，燃燒自己，成就他人。

甲木生於春天，春回大地，樹木欣欣向榮，命中有丙天干或巳地支，代表太陽作光合作用，最好見到山的戊，辰丑濕潤泥土，此命運逍遙富足。如果見庚辛申酉之金，是為壓力挫折，春木要財不喜官。見到壬癸亥子水，滅火不利財。

甲生夏天火旺，再有濕潤土，好似香港八字，甲騎龍。見丑為天乙貴人，見水為調節氣候，見寅卯為樹根。如果不見濕土財而見乾土戌未財星，更見庚申酉金強來斬樹，被人當柴燒。

甲生秋季金強，樹木凋零，庚金斧頭強，斬樹作棟樑。喜見寅卯為根，見戊土為山，山上多樹林，不怕見水灌溉。不宜見火燒，火燒林木，棟樑之材有所缺失。

甲生冬季，寒木向陽，喜見丙巳太陽之火，見戊山為財，喜見戌未乾土財，不喜辰丑濕土財。冬天水旺，需見寅卯為根，免於水旺水漂。如見斧頭庚金，更見丁午火，是庚金斬木引丁火，燃燒自己，照亮他人。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅