兼顧家庭與事業的鍾嘉欣，今年4月才返港拍廣告，近日又飛到美國登台，密密掘金。除獻唱多首劇集歌包括《最幸福的事》及《好好珍惜自己》外，她又翻唱Hit爆日文歌《First Love》，令Fans大為驚喜！穿上黑皮褸的她看似密實，原來內有乾坤，裏面的緊身裙完美凸顯其玲瓏曲線，女人味滿瀉。