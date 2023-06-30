6月30日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月30日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鍾嘉欣登台假密實
兼顧家庭與事業的鍾嘉欣，今年4月才返港拍廣告，近日又飛到美國登台，密密掘金。除獻唱多首劇集歌包括《最幸福的事》及《好好珍惜自己》外，她又翻唱Hit爆日文歌《First Love》，令Fans大為驚喜！穿上黑皮褸的她看似密實，原來內有乾坤，裏面的緊身裙完美凸顯其玲瓏曲線，女人味滿瀉。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230630-0630_00282_063/鍾嘉欣登台假密實
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc