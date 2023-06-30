預告開演唱會 做足心理準備 鄧麗欣出埠大解放 揈6位數當獎勵

藝人鄧麗欣（Stephy）昨日穿上低胸透視裙出席時尚活動，她表示平日在置裝方面好節儉，甚少出街Shopping，但旅行除外，笑說：「之前喺法國工作兼瘋狂Shopping，埋單卡數碌咗6位數，都好肉痛，但太耐冇去旅行，好Relax，就當係獎勵自己工作咁辛苦。」

她透露下半年工作排得密密麻麻，除了拍電影，還會出埠拍劇，音樂方面更有大動作，會唱電影主題曲及推出單曲。她又自爆正籌備個人演唱會，是她相隔16年再開騷，她說：「對上一次喺香港開屬於自己嘅演唱會係2007年，所以係大件事，心理要準備好。」

何嘉莉不捨母子分開 同場的女星何嘉莉以一頭清爽短髮現身，她希望夏天轉換新形象，笑言短至剷青也接受，不過，育有一子兩女的她卻不接受女兒學她剪短髮，希望她們行少女路線。問女兒可有遺傳她的時裝觸覺？她說：「未知，需要時間浸淫，不過兩個女成日同一件衫日日着。」

她又透露10歲大仔昨日飛往英國參加遊學團，首度分開兩星期，前一晚她因不捨而眼濕濕：「好難想像將來佢去外國升學，我仲唔捨得。細女學校今日舉行學期末派對，但我要出席活動未能參加，都覺得內疚。」