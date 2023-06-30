娛樂

楊卓娜高衩裙搶風頭

楊卓娜穿高衩裙玩水，擺晒甫士影相。 楊卓娜穿高衩裙玩水，擺晒甫士影相。
楊卓娜穿高衩裙玩水，擺晒甫士影相。
藝人楊茜堯上月與姐姐楊卓娜兩家人齊齊去日本旅行，近日再飛沖繩。楊茜堯只上載了幾張出發相，楊卓娜則連日在社交網分享旅行點滴，見她們不約而同晒白滑美腿，吸引不少網民激讚靚人配靚景。
在楊卓娜分享的眾多靚相中，以她身穿露腰裝襯高衩裙的獨照最為養眼，邪惡角度令網民錯重點，紛紛聚焦在其雙腿。
楊茜堯興奮自拍。楊茜堯興奮自拍。
楊茜堯興奮自拍。
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