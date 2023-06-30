冼靖峰唱情歌求教 張敬軒領悟冧女絕技

無綫音樂節目《J Music》新一集請來張敬軒助陣，他在節目中即席點評冼靖峰的唱功，期間笑言對方唱得情深，肯定是冧女高手！

由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》，本周日播出的一集邀得張敬軒做嘉賓，他除了獻唱新歌《隱形遊樂場》外，又應兩位主持的點唱要求，獻唱《百年樹木》及《俏郎君》，並送上3首翻唱作品《夜機》、《完全因你》及《不捨也為愛》（無綫劇集《鬼咁夠運》插曲）。當中《隱形遊樂場》是軒仔在倫敦演唱會演唱的版本，至今未曾在香港其他電視平台演唱，相當特別。對於再次現身無綫節目獻聲，軒仔笑言感覺像回家：「我喺TVB長大，今次嚟好似返咗屋企咁。」並大讚節目的主景布置舒適又貼題。

握手以示鼓勵 節目中，軒仔大談翻唱《夜機》及《不捨》均與其成長地廣州有關，透露與媽媽是廣州第一代經營卡拉OK的生意人有關：「嗰時我大概十零歲，每逢星期六晚嘅八點半到九點，我都會喺嗰度唱歌，《夜機》係我第一首歌。」他續指青春期還未變聲前，基本上只適合唱女歌手的歌，當時的聲線與陳慧嫻很夾。

難得軒仔大駕光臨，兩位主持均表現得如小Fans般雀躍，Archie更獻唱當年參加《聲夢傳奇》的其中一首比賽歌曲《櫻花樹下》，讓軒仔即席點評。Archie全程難掩靦覥，軒仔主動與他握手以示鼓勵，聽完後大讚Archie唱歌有進步，更笑對方是冧女王：「老手！一聽就知佢唱呢隻歌冧女！」