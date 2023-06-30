中娛星動：「絕望的文盲」讀英語露餡 白鹿代言 「失憶」倒米

內地女星白鹿近年可謂是非多多，除了早前被狠批為「絕望的文盲」外，前日出席活動時又甩轆將Heart讀成hurt，最離譜是身為品牌代言人的她，竟然連產品名都講錯，實在倒米！

白鹿近年人氣相當不俗，她前日身穿黑色貼身長裙出席由其擔任代言人的品牌活動，輕露事業線，體態撩人，活動期間她刻意盤起頭髮，再以另一造型示人，散發陣陣少女味，外形可謂攞足100分！

Happy讀成Habby

雖然外表出眾，但她一開口就「露餡」！藝人王一博、趙露思等早前被官媒炮轟為「絕望的文盲」，當時白鹿經理人于正指旗下藝人「只有學霸」，網民即時翻出白鹿根本沒有大學學歷，而前日在活動上，她被發現讀英語時將Heart讀成Hurt，Happy讀成Habby，最離譜是介紹品牌系列時，她竟然忘記品牌名字，認真倒米！事後網民群起留言炮轟她不專業：「她不是學英語的嗎？有點尷尬啊！」、「這已經不是忘詞的事，作為代言人把品牌（系列）名說錯，砸金主飯碗，不太好吧！」