女星湯怡帶女兒QQ一齊去暢泳，穿上黑色單膊泳衣的她難掩好身材，玲瓏浮凸，一雙長腿更加吸睛，網友都讚她好fit，她在社交網寫道：「必須好好的放鬆。」兩母女坐在池邊玩水，她開心得像個大細路，反而QQ擺出一副天然呆cute爆樣子，她說：「通常都係阿媽開心過個小朋友，佢好無奈。」