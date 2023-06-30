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湯怡玩得開心過囡囡
湯怡帶囡囡去游水，享受親子時間。
女星湯怡帶女兒QQ一齊去暢泳，穿上黑色單膊泳衣的她難掩好身材，玲瓏浮凸，一雙長腿更加吸睛，網友都讚她好fit，她在社交網寫道：「必須好好的放鬆。」兩母女坐在池邊玩水，她開心得像個大細路，反而QQ擺出一副天然呆cute爆樣子，她說：「通常都係阿媽開心過個小朋友，佢好無奈。」
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