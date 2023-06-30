娛樂

湯怡玩得開心過囡囡

湯怡帶囡囡去游水，享受親子時間。 湯怡帶囡囡去游水，享受親子時間。
湯怡帶囡囡去游水，享受親子時間。
女星湯怡帶女兒QQ一齊去暢泳，穿上黑色單膊泳衣的她難掩好身材，玲瓏浮凸，一雙長腿更加吸睛，網友都讚她好fit，她在社交網寫道：「必須好好的放鬆。」兩母女坐在池邊玩水，她開心得像個大細路，反而QQ擺出一副天然呆cute爆樣子，她說：「通常都係阿媽開心過個小朋友，佢好無奈。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc