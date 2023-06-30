「W男演員」被爆約炮 吳慷仁惹嫌疑

台灣昨日爆出有位大卡士「W實力派男演員」是劈腿慣犯，本身有穩定交往對象，但仍將演藝圈當「後宮」，經常做出「暗示要約炮」的舉動，爆料者更直斥「許多與他發生關係後卻又不想再見到的女演員、女性工作者、或是KOL們，都被他在這個權力遊戲之中，用他的『專業』被莫名其妙地排除掉了。」爆料中提到「W男演員」的4大特質，包括不時演律師、檢察官等正義角色，身材好，還有藝術家的憂鬱氣質，其穩定交往對象是一位有多個廣告代言、時常在媒體面前稱讚W為導師的女演員。

有網民猜測「W實力派男演員」是台灣男星吳慷仁，對此他即於社交網發文回應：「前陣子拍攝工作，編劇給了我一句台詞，叫：『我夢見…』我滿頭問號問他這要表達甚麼？他說時下很流行，然後解釋給我聽，當時大概理解，但現在更能夠懂其中含意了。原來那麼好用…但還是要好好過生活啊，加油嘍。」由於網上討論區有不少爆料文都是以「我夢見」作開頭，故此三字有代表爆料的意思，而吳慷仁則幽默回應終於明白箇中意思，又表明懶理無理猜測。