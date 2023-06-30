「微風女神」接力指控惡行 陳建州疑趁老婆大肚 兩度出手圖侵犯

台灣「#MeToo」風波近日到「黑人」陳建州成為主角，繼被前黑澀會成員周宜霈（大牙）指控霸王硬上弓後，前日再被「微風女神」郭源元大爆他趁老婆范瑋琪懷孕期間出手，更試過把她帶到家中圖侵犯，內容極之露骨。被指神隱的黑人老婆范瑋琪終於蒲頭，力撐老公為人正直，並反擊受害者的指控。

黑人近日被大牙指控多年前性騷擾，前日再有「微風女神」郭源元出面指控黑人性騷擾，明言選擇剖白的原因：「就是我不想讓大牙只有一個人。」她在社交網發表長文，稱黑人曾兩次向她作出性騷擾，第一次是借品牌邀約之名，相約在辦公室見面，當時更正值范瑋琪懷孕：「黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力度將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。當下的我為了趕緊離開那樣僵持且可怕的狀況，我竟然親了他臉頰一下。」第二次起因是黑人不斷傳訊息表示要送衫送鞋，他們相約在路邊見面，未料黑人竟將車停在十字路口中間，打開副駕車門叫她上車，她迫於無奈上車，被黑人載往住宅大廈的停車場，她憶述：「一切很快，我被很輕易地抓抱起來，像一切只在玩鬧，他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在逃着爬起來的時候，聽到他說『喔這張床不可以。』我腦中閃過對那句話的理解是，這是他與范范的主臥室，然後我又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。」她又哭又鬧，才成功甩身。

范瑋琪發文護夫撐正直 對於郭源元挺身指控黑人，大牙表示相當感動，在其發文下留言：「我哭了，我懂你的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼你，我不是一個人，你也不是一個人。」黑人至今否認所有指控，更向大牙索取共1千萬元新台幣的賠償，有台灣知名團購電商老闆怒斥他過於囂張，並公開喊話：「若大牙需要律師，這費用哥來出。」有指黑人擬將賠償金捐贈婦女團體，女權組織即聯署聲援大牙，嚴正拒絕黑人任何消費婦團行為。至於被指神隱的范瑋琪昨日終於公開發文，圖逐一擊破受害者的指控，並再次力撐老公為人正直。而跟大牙同樣由《我愛黑澀會》出道的藝人詩亞及另一黑澀會美眉妖嬌，先後發文力撐大牙。

同樣捲入風波的台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）宣布停止演藝工作後一直潛水，爆料的「小紅老師」公開20位女性控訴被NONO性騷及性侵的資訊，並將事發時間、受害者當時年齡及NONO言行製成列表。「小紅老師」指NONO這20年間侵犯及騷擾過太多人，更曾在按摩店出手，聲稱：「跟他做愛會很爽，直接露出下體給對方看，人家不要還硬上！每個被你強行硬上的女孩你從來沒戴過套，不在乎別人的感受，受傷的女孩還為此去看婦產科，真的有夠垃圾！」對此，NONO經紀人表示：「沒有要回應。」