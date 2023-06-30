娛圈單打：姦夫淫婦咁高調 世間都算極罕見

正當台灣#MeToo瘋潮搶去不少風頭之際，日本女優廣末涼子的姦情同樣沒有停止過。繼其夫忽然召開記者會，聲淚俱下表明不離婚後，日媒挖出更多不為人知的出軌內情，包括廣末數年前偷食萬人迷佐藤健，搞到男神要向廣末老公賠錢求原諒；以及現任姦夫、星級大廚鳥羽周作聲言要和廣末走下去，擺出情比金堅狀。

至於早前傳媒爆出廣末的情慾書信，這位姦夫亦直認不諱是他主動要求跟廣末互寫，又表示東窗事發後，餐廳流失九成客人，損失超過千萬港元，為承擔責任願意辭職，亦要堅定地跟廣末在一起。喂，人家通姦多數偷偷摸摸，佢就把口唔收，唔通呢位大廚以為自己拍緊真人版《失樂園》？

事到如今，呢對姦夫淫婦都可謂身敗名裂，廣末更因為反骨狂數事務所，被指犯了大忌，隨時絕迹藝能界。而大廚一旦冇嘢撈，生計都成問題，自然要死黐，擺出真愛姿態，疊埋心水靠廣末養起。廣末話晒紅足咁多年，爛船都有三斤釘，點都有番咁上下身家啩。

講真，大廚係咪真愛廣末，實在令人懷疑。嗱，就講情慾書信，傳媒究竟如何攞到手，耐人尋味。按道理，除非姦夫四圍向人炫耀兼廣傳，否則點可能輕易流出？看來廣末所愛非人，依家想甩身都難。

唉，廣末貴為當紅女優，揀男人眼光卻奇差。第一任丈夫只是奀模，已有咬老軟嫌疑，但話晒都算靚仔；現任丈夫名氣收入同廣末無法可比，更以「貌寢」著稱，同樣被指靠老婆養；即使大廚姦夫一樣其貌不揚。咁都食得落，只能說句：世事無奇不有！