Anson Lo傍實出發 姜濤拐腳赴日 OK手勢「報平安」

男團MIRROR成員姜濤與Anson Lo昨日凌晨啟程到日本工作，日前再因腳傷致開工「失場」的姜濤現身時一拐一拐，他擺出OK手勢，示意傷勢還好。雖然近期被粉絲鬧爆開工慣性甩底，但姜濤8月舉行演唱會，門票依然秒清！

姜濤與Anson Lo昨日凌晨現身機場出發往東京，吸引過百名粉絲到機場送機，「姜糖」與「神徒」各佔一半。粉絲守候偶像期間發生小插曲，現場保安比平日明顯加強，出動多達14位保安在場站崗，由於視線被遮擋，粉絲一度鼓譟。

Anson Lo與姜濤零時20分孖住現身，粉絲立即起哄，近日再弄傷腳的姜濤惹粉絲擔心，肉緊高呼他的名字。一身黑色打扮的他行路時一拐一拐，期間停步數秒拍照，問到傷勢如何？他只做出OK手勢，隨後便步入禁區。

個唱宣布加場 姜濤日前原本要參與節目《全星暑假MIRROR+》錄影，但自稱運動時再整傷腳部而缺席，令千辛萬苦抽中入錄影廠的「姜糖」空歡喜一場，更有粉絲鬧爆他慣性甩底。不過鬧還鬧，偶像開騷還是要睇，姜濤8月在亞博舉行的3場個人演唱會開賣極速售罄。門票供不應求下，MIRROR官方在社交網宣布加開8月2日一場MIRO場：「浪濤中無人能攔截渴望，現加開一場MIRO場，與姜濤一起緊握初衷、自訂存在意義！」加場的門票下月11日開售，屆時「姜糖」又要撲飛。

另外，姜濤與宋芸樺、姚淳耀、李嘉文去年到美國紐約為電影《我的天堂城市》取景，成為MIRROR首位衝出香港到外地拍電影的成員。他飾演居美追夢的研究生，有不少跳街舞場面，與李嘉文更有愛情線。