失蹤5個月 朱利安遺體發現

英國男星朱利安山斯（Julian Sands）今年1月中於美國洛杉磯東部San Gabriel山行山時遇上大風雪後失蹤，經過長達5個月搜索一直未尋回，直至上周六有行山人士發現一具屍體，經化驗後證實死者是65歲的朱利安！

朱利安自1月13日失蹤以來，有關部門已派出大批搜索隊於空中及地面進行搜索，由於現場情況太惡劣有雪崩風險，連月來多番暫停搜索行動。而當地警方前日宣布找到的屍體正是朱利安，表示仍會調查其死因。朱利安的家人上周公開答謝加州多個部門為找尋朱利安所作出的努力。

朱利安入行多年曾參演多部影視作品，80年代中憑電影《翡冷翠之戀》（A Room With a View）走紅，曾與成龍、李心潔及張艾嘉等華人影星合作，2003年他來港接拍成龍主演的電影《飛龍再生》（The Medallion），而2019年亦有參與亞洲電影《夕霧花園》（The Garden of Evening Mists）的演出，同片有李心潔、張艾嘉及日星阿部寬。