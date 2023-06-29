超英招牌作重啟 亨利冇得留低 29歲David接棒做超人

David將於James Gunn執導的新一部超人電影《Superman: Legacy》中飾演「超人」。身高1米93的David外形與「超人」極為配合，外貌亦與今次被「大刀闊斧」踢走的前「超人」英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）相似。消息傳出後，一眾粉絲猛讚David是合適人選，更有粉絲已為他製作超人造型！他演戲經驗不多，2020年曾主演Netflix劇集《荷里活》（Hollywood）較為人熟悉。除了「新超人」外，「超人女友」Lois Lane一角亦已敲定由曾主演劇集《The Marvelous Mrs. Maisel》的金球視后Rachel Brosnahan擔任。導演James亦於個人社交網站轉發新聞並留言：「真確！他們不只是出色的演員，同時亦是好人。」