超英招牌作重啟 亨利冇得留低 29歲David接棒做超人
漫威（Marvel）超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn自去年上任DC電影公司總監後宣布重啟招牌作《超人》，經過一輪選角後，「新超人」接任人選終於有定案，前日被爆將由29歲美國男星David Corenswet接任。
David將於James Gunn執導的新一部超人電影《Superman: Legacy》中飾演「超人」。身高1米93的David外形與「超人」極為配合，外貌亦與今次被「大刀闊斧」踢走的前「超人」英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）相似。消息傳出後，一眾粉絲猛讚David是合適人選，更有粉絲已為他製作超人造型！他演戲經驗不多，2020年曾主演Netflix劇集《荷里活》（Hollywood）較為人熟悉。除了「新超人」外，「超人女友」Lois Lane一角亦已敲定由曾主演劇集《The Marvelous Mrs. Maisel》的金球視后Rachel Brosnahan擔任。導演James亦於個人社交網站轉發新聞並留言：「真確！他們不只是出色的演員，同時亦是好人。」
多年來曾有多位男星在大銀幕與公仔箱飾演過超人，包括初代的George Reeves、Tom Welling以及近代的基斯杜化李夫（Christopher Reeve）、班頓羅夫（Brandon Routh）、賓艾佛力（Ben Affleck）和亨利，其中基斯杜化更在4集《超人》電影中演出，最為人熟悉！
沙格兄弟爭演反派
至於反派方面雖未有定案，但外媒盛傳片中大反派「光頭大亨」Lex Luthor一角將是瑞典男星阿歷山大沙格（Alexander Skarsgard）與弟弟標沙格（Bill Skarsgard）之爭，今年標沙格在《殺神John Wick 4》（John Wick Chapter 4）演活反派，獲影迷大讚。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230629-0629_00288_081/超英招牌作重啟-亨利冇得留低--29歲David接棒做超人
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：