暢所欲玄：甚麼時候取名、改名最能幫助運程？

人的名字包含各種資訊，就像咒語，好名愈叫愈吉，衰名愈叫愈衰，足以影響一個人的學業、事業、感情和婚姻。既然名字如此重要，甚麼時候起名、改名最好呢？

1.剛出生的時候

著名命理學家韋千里曾說：「世俗，嬰兒出世，取一吉利之名。」嬰兒呱呱落地一刻，仍是一個較脆弱的新生命，急需一個吉祥如意的名字來輔助其命格，助其茁壯健康地成長，為其擇一吉祥名字，是父母給予孩子最美好且珍貴的禮物，對於孩子的意義十分重要。

2.懷才不遇的時候

懷才不遇是指才華橫溢但偏偏得不到賞識和認可。名字好比一種好運添加劑，改運的調味劑，當懷才不遇時，可以通過「命名」和「改名」來改變人生命運，從而改變事業運程，增添貴人運。

3.諸多不順的時候

名不正，則言不順，言不順，則事不順。名字跟人的生辰八字一樣重要，陪伴人一輩子，影響人的命運，改變人的一生，通過起好名字能夠補救命中八字不足，平衡五行數理，從而改善行事不順、事多波折的情況。

玄學名師黃楚淇