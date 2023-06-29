6月29日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月29日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳茵媺楊秀惠少見有排傾
楊秀惠只要跟陳茵媺在一起，就會感受到溫暖和支持。
藝人楊秀惠和陳茵媺當年齊齊在無綫拍劇而結為好友，雖然現已離開公司各有各忙，不過仍會爭取機會敍舊聯誼。楊秀惠在社交網分享與陳茵媺的關係：「最舒服的友誼，不需要刻意維持，不需要刻意討好、刻意遷就，就算不常見面，但再見面時也不會變得陌生，反而有聊不盡的話題。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230629-0629_00282_064/陳茵媺楊秀惠少見有排傾
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc