娛樂

陳茵媺楊秀惠少見有排傾

楊秀惠只要跟陳茵媺在一起，就會感受到溫暖和支持。 楊秀惠只要跟陳茵媺在一起，就會感受到溫暖和支持。
楊秀惠只要跟陳茵媺在一起，就會感受到溫暖和支持。
藝人楊秀惠和陳茵媺當年齊齊在無綫拍劇而結為好友，雖然現已離開公司各有各忙，不過仍會爭取機會敍舊聯誼。楊秀惠在社交網分享與陳茵媺的關係：「最舒服的友誼，不需要刻意維持，不需要刻意討好、刻意遷就，就算不常見面，但再見面時也不會變得陌生，反而有聊不盡的話題。」
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