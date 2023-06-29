台灣職棒啦啦隊成員波波（陳柏蓉）日前大玩制服誘惑派福利，上傳一段「學生妹」影片，見她頂着一頭短髮於場內小跳步，坐在欄杆，大展修長美腿，當她將長腿抬起時，更徘徊於走光邊緣，成功令網民暴動。不少粉絲口花花留言：「國民初戀」、「水手服真的很好看」、「好美好辣」。