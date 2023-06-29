元元粉絲破百萬 出「曆」報答

台灣藝人元元（吳婕安）擁有甜美外表以及傲人上圍，深受網民喜愛，近日她的社交網突破百萬粉絲追蹤，她興奮地放送一張性感寫真月曆相，事業線深不可測，成功震撼網民眼球。就連同樣有姣好身材的藍星蕾也留言：「太辣了，都好喜歡！」