6月29日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月29日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
元元粉絲破百萬 出「曆」報答
台灣藝人元元（吳婕安）擁有甜美外表以及傲人上圍，深受網民喜愛，近日她的社交網突破百萬粉絲追蹤，她興奮地放送一張性感寫真月曆相，事業線深不可測，成功震撼網民眼球。就連同樣有姣好身材的藍星蕾也留言：「太辣了，都好喜歡！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230629-0629_00282_053/元元粉絲破百萬--出「曆」報答
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc