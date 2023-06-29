與翁嘉穗合作拍廣告 互笠高帽 廖子妤需要Me Time自創小天地

廖子妤（Fish）與前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）攜手合作拍廣告，兩位女主角惺惺相惜互笠高帽。Virginia闊別螢幕逾20年「復出」不緊張，原因影慣靚相，對美感訓練有素。

昨日廖子妤應軒琴居邀請拍攝新一輯家品廣告，她的拍檔正是97年港姐冠軍兼品牌設計總監翁嘉穗，婚後淡出幕前的她，今次可算是「復出」之作，即獲老公集團主席鄔友正探班撐場，恩愛放閃。Fish表示能夠與港姐冠軍合作感覺榮幸，並大讚「Virginia第一感覺非常高貴優雅，又平易近人，予人舒服感覺」。Virginia就欣賞Fish勤力及形象獨特：「Fish外表高冷、內心充滿熱誠不斷學習，無論去到任何場合都發揮得淋漓盡致，是愈看愈耐看的人。」

遺傳易受傷特質 Fish自言是宅女一名，愛睡梳化多於睡床，邊看電視邊助入睡，平日亦愛與男友行家品店，喜歡玩煮飯仔，也幻想將來屋企如何布置，不過暫時未有築愛巢的想法，認為女仔擁有自己的天地是一件美事，她說：「我係需要Me Time嘅人，屋企設計最好跟隨我心意，唔使就人。」早前腳傷已差不多痊愈，笑言媽媽和婆婆都是容易受傷的女人，可能遺傳了給她，擔心日後會有風濕問題。

復出幕前的Virginia表示平日也有拍靚相放社交網，故拍攝時不太緊張。Fish建議她將來或可拍電影，Virginia笑言沒想過，但若做直播分享做運動及Keep Fit心得也可以考慮。