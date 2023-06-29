為揣摩角色讀心理課程 黃智雯拍劇崩潰似衝落懸崖

藝人黃智雯於無綫劇《隱門》大晒「演功」，角色由被凌欺演到攻心計作絕地反擊，性格出現翻天覆地的轉變！今次演出她付出百分百心力，除多月徘徊情緒邊緣外，更專程跑去上短期心理課程，務求解鎖這類病患的心路歷程。

一直被讚好戲的黃智雯，坦言今次演出「好考演技」﹕「接到劇本知大概乜情況，上堂更加睇會到原生家庭影響一個人嘅成長可以好深遠，即使長大後都認為要卑躬屈膝兼忍氣吞聲咁去待人處事。坦白講拍攝時我都去到臨界點，尤其係同死咗嘅黃子恆演對手戲，佢化咗鬼妝後不停出現喺我身邊，而每場戲我哋都要演幾次去配合鏡頭同後期製作。當時我長期處於驚恐狀態，甚至分唔到究竟係自己定抑或係角色本身。」

Enjoy隔離「躺平」生活 智雯坦言自己平日情緒管理不錯，但多場崩潰戲令她變成「人乾」﹕「喊到成個人冇晒水分，導演叫停就呆咗咁，有虛脫嘅感覺，淨係返到屋企見到自己隻狗仔先開心番啲。以往點演戲都識得煞車，但呢個角色真係需要我踩盡油直衝落懸崖！最難忘係受疫情影響，套劇分開咗兩截嚟拍，第一Part煞科翌日我就要北上拍《隱娘》，隔離嗰21日人哋覺得好難捱，我不知幾Enjoy，有得緩衝兼日日作息定時，『躺平』晒先覺得自己似番一個人。」

談到粉絲拿今次演出與《三個女人一個「因」》比較，智雯卻笑說：「《三》劇屬於喜劇，我可以當3個角色咁去演，但今次比較沉重，片場內我完全唔敢同人玩，只係喺自己嘅世界，係兩種完全唔同嘅經驗。」談到被黃子恆「嚇親」，智雯透露：「其實以前我做空姐時，聽過嘅古仔都好恐怖！有次飛約翰內斯堡，一連兩晚全Crew嚟晒我間房傾偈，離開時有個同事同我講，話未Check Out唔敢講我知，佢見到我間房啲傢俬擺設兩晚完全唔同，睇嚟有人郁過，好彩我勁深近視，根本乜都睇唔到，哈哈！」