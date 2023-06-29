娛樂

劉亦菲韓國爭視后

《夢華錄》是劉亦菲18歲後首次主演的古裝劇。 《夢華錄》是劉亦菲18歲後首次主演的古裝劇。
《夢華錄》是劉亦菲18歲後首次主演的古裝劇。
內地女星劉亦菲憑着《夢華錄》角逐第18屆首爾電視劇大賞「最佳女主角」，與來自韓國、德國、希臘等地的女演員同場競逐。劇中劉亦菲的多場喊戲被讚賞哭出不同的層次，是喊戲的教科書。而此劇亦分別獲得「最佳電視劇」、「最佳導演」及「最佳編劇」提名，同為劉亦菲主演的《去有風的地方》亦獲「最佳電視劇」提名。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc