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劉亦菲韓國爭視后
《夢華錄》是劉亦菲18歲後首次主演的古裝劇。
內地女星劉亦菲憑着《夢華錄》角逐第18屆首爾電視劇大賞「最佳女主角」，與來自韓國、德國、希臘等地的女演員同場競逐。劇中劉亦菲的多場喊戲被讚賞哭出不同的層次，是喊戲的教科書。而此劇亦分別獲得「最佳電視劇」、「最佳導演」及「最佳編劇」提名，同為劉亦菲主演的《去有風的地方》亦獲「最佳電視劇」提名。
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