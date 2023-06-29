中娛星動：性騷擾風波 各不相讓 黑人夫婦索償252萬 大牙企硬：法院見！

台灣女星「大牙」周宜霈前日自爆曾遭「黑人」陳建州霸王硬上弓，令黑人形象插水，黑人與老婆昨日即發出聯合聲明，合共要求大牙道歉及賠償千萬新台幣，而大牙也無懼訴訟，揚言「法院見」。

台灣「#MeToo」燒到黑人眼眉，被曾為她旗下的藝人大牙爆性騷擾，黑人連聲否認，太太范瑋琪（范范）亦力撐老公。到了昨日，黑人夫婦再發出聯合聲明，表示已對大牙提出民事訴訟，以維護自身名譽，要求大牙賠償夫婦兩人各500萬新台幣（約126萬港元），合計共1,000萬新台幣（252萬港元），更需要在社交平台發布對陳建州夫妻的道歉聲明，置頂3日。

買豬脷練習接吻 至於大牙對此則企硬，下午在社交平台發文：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見！」看來大牙今次決心拼到底。

隨着事件發酵，網友都紛紛翻查舊日資料，以求把事件拼湊起來。話說大牙指出自己是在2012年7月18日被性騷擾，網友找出她於事發翌日的發文，見她在機場自拍發文，相較前一日的笑容有明顯分別，當時已有粉絲問她：「為甚麼你不笑？」而大牙於2013年宣傳寫真集時，突破尺度甚至有32C激凸畫面，她當年曾透露：「一拍完，黑人老大就叫我App幾張來看看！」形容黑人當時睇完相後十分驚訝。

至於事件亦爆出范范疑似性冷感，網友就找到黑人范范當年上《康熙來了》的訪問片，當時被小S追問：「你們兩個現在不會沒有接吻吧？」黑人回答：「她不喜歡那個啦。」蔡康永驚訝問：「她不喜歡親嘴？」黑人即回：「她好像不太喜歡舌吻這種東西。」笑言自己會買豬脷練習。

黃子佼：讓你失望了 而刮起這一波「#MeToo」的黃子佼，消失了個多星期，繼續全面停工，身邊友人十分關心他的狀況，曾有傳他陷「選擇性緘默症」，即使清醒但無法言語及表達情況。據知面對身邊友人鼓勵，黃子佼近期首度向友人回應：「謝謝，讓你失望了。」