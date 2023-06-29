等足9年 投入刨劇本 佘詩曼終極埋位 與林峯再續前緣

視后佘詩曼與林峯相隔9年後再合演新劇，粉絲「跪求」多年終於成事！新劇延期多時開拍，原來是等阿佘完成另一劇《新聞女王》後強勢加盟，她受訪時坦言正在看劇本投入角色，相當興奮。

劇集《家族榮耀》去年播出時收視、口碑相當不俗，最高收視達28.6，劇中演員有羅子溢、楊茜堯、張智霖、黃浩然等，掀起當時追劇潮。總監製梁家樹一早已籌備開拍第2輯《家族繼承者》，更找來林峯擔任男主角，羅子溢、梁靖琪（Toby）會再參演外，之前亦爆出羅嘉良將會客串演出，而無綫花旦張曦雯亦有份拍攝，陣容令人期待。

不過，此劇原定今年初開拍，但一直延遲，至下月10日才正機開機拍攝，原來是等終極女主角佘詩曼埋位。據知梁家樹一早已向好戲、於內地及香港均甚受歡迎的阿佘招手，但年初至今阿佘已安排極多工作，除了要做內地綜藝節目外，更要為無綫新劇《新聞女王》拍攝，《新》劇剛拍畢，阿佘才終於可度期接拍《家》劇。而阿佘與林峯之前於內地綜藝《我們的客棧》及《無限超越班》中合作，網民當時即勾起《使徒行者》中「釘姐與爆seed」的回憶，更於網上跪求2人再組CP。

興奮與撈家再合作 《家》劇中林峯、羅嘉良等均是阿佘的舊拍檔，大家甚有默契，加上有好姊妹Toby一同拍攝，難怪阿佘亦表示好期待今次演出。她昨日受訪時說：「今次最開心係可以同好多朋友拍檔，好似阿峯就係《使徒行者》2014年後再合作，撈家（羅嘉良）就喺2001年合作過《七姊妹》，仲有黃浩然同阿bi（梁靖琪），大家又可以聚首，依家我都睇緊劇本，要投入一個新角色喇！好興奮。」