勁敵Gin Lee密密做 籌備紅館騷

「實力唱將」Gin Lee（李幸倪）今年初強勢加盟英皇後，被視為能在頒獎禮跟鄭欣宜爭獎的唯一勁敵，不過有傳英皇志在明年頒獎禮的各大獎項，故才決定「留前鬥後」，今年先儲夠「彈藥」準備再戰。而事實上，Gin Lee近半年相當勤力，之前已分別推出跳唱歌及情歌，而昨日亦忙拍攝新派台歌MV，第3首歌暫定於下月面世，相比3月紅館個唱後未有新作的欣宜，Gin Lee表現進擊得多。

除密密做歌外，據知英皇已籌備於今年底或明年初為Gin Lee舉行紅館個唱，同時亦為她精心挑選有發揮又適合她的角色，助她早日涉足電視圈及影壇升呢為全能歌手。另外，她唱得之餘，亦擁有標準身材及一口流利英語，故成為商演及廣告界的「最受歡迎女歌手」，遠至匈牙利亦有主辦商邀她飛抵當地開騷。而近日又變身模特兒為品牌拍攝硬照，做到「冇停手」的她在社交網留言：「今天幾項工作嘅內容同性質好多元化，好玩、新鮮，但係腦力同體力已經用得七七八八。」