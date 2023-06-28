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多美玩水透心涼
韓國性感網紅多美早前到日本旅行，逾一星期沒有更新社交網，她返韓後即上載穿低胸裝歎下午茶的照片，大晒深長事業線，並留言問粉絲：「大家掛唔掛住我？」踏入炎炎夏日，近日她到加平郡的度假村玩水消暑，公開穿三點式的靚相，完美身形表露無遺，令粉絲在炎熱天氣下睇到透心涼！
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