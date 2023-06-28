節奏慢 灑鹽花 唔合理 Lily-Rose孭飛劇劣評如潮 提早一集收檔

由美國男星尊尼特普（Johnny Depp）的模特兒女兒Lily-Rose Depp孭飛的話題劇《偶像漩渦》（The Idol）共有6集，自本月初推出以來飽受批評，昨日影視串流平台突然宣布第5集是最後一集，實行提早收檔！

有傳媒爆料指《偶》劇原定共6集，如今縮減至5集結局，令人懷疑與劇集一面倒的劣評有關，不過亦有傳是導演與監製在創作上有分歧，將最後兩集濃縮為一集播映；而《偶》劇結局將於香港時間下周一下午推出。

該劇前日播出的第4集如常收到一大堆負評！網民批評節奏依舊緩慢，沒有太大進展，亦繼續不必要大灑鹽花！其中一幕飾演邪教領袖的The Weeknd竟然在錄音室當眾蒙着Lily雙眼，邊灌錄歌曲邊撫摸女方的私人部位，助她「釋放感情」，有網民鬧爆：「呢個劇情完全唔Ⅹ合理。」

Jennie終於有發揮 另有「捱」完幾集的網民寸劇情毫無推進：「仲有一集？搞乜Ｘ？我仍然諗唔到呢套劇想講乜？」另有一幕The Weeknd「懲罰」飾演創作總監的Troye Sivan，他懷疑Troye出賣Lily，強迫他戴上電圈，並與Lily一同將他電擊，不少網民看完後表示無聊！

另外，之前幾集於劇中「行行企企」的「大茄」BLACK PINK成員Jennie，於新一集中終於有戲可演。飾演舞蹈員的她取得Lily原本發行的新歌及獻唱，有機會跟大型經理人公司簽約，準備成為唱片公司下一棵搖錢樹。後來Jennie於The Weeknd舉辦的派對上，告知Lily準備用其新歌出唱片。