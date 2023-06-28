暢所欲玄：廚房風水布局

廚房是烹調膳食的地方，也是掌管一家人身體健康甚為重要的位置，所以其風水布置絕對不容忽視。

忌在屋中央：廚房屬火，若設在屋中央的位置，便等如「火燒心臟」，家人的健康便容易受到影響。廚房當然宜設於吉位，但若未經風水師傅堪察而不知吉位所在，較妥當的方法便是設於靠在單位角落，即大門旁邊的位置。

忌開放式廚房：不少新式的住宅都喜歡把廚房與廳改為開放式設計，無論身處客廳或飯廳，都可以看見廚房內的情況，從風水角度而言，開放式廚房令爐灶外露，會令家人的聚財能力較弱。另外，使用開放式廚房煎炸食物時，也會帶來「味煞」問題，中國人的做菜方式和外國人不同，追求「鑊氣」的大火爆炒會有較多油煙，油煙味散發到居所的不同角落，不僅有礙健康，也影響家宅運。

刀刃不宜外露：有些朋友為了煮食方便，更在廚房的牆上加裝一塊大磁石板，把所有刀具垂直貼在上面，也趁機展示名牌刀具，可惜刀刃外露有違風水原則，刀刃屬於煞氣，不宜長期展現眼前，使用刀具、利器後，應使用刀架座放置刀具，或把它們收藏好，才符合風水原則，萬一有小孩進廚房，也比較安全。

堪輿學家麥玲玲師傅