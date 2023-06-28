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楊玉梅培訓「逆齡女王」
藝人楊玉梅與陳淑蘭昨日現身「逆齡女王」競選活動，同是選美出身的她們難得同框，特別開心。楊玉梅負責培訓佳麗，她在現場分享保養心得，透露自創一套「身心靈排毒法」，有助釋放負能量。陳淑蘭則笑言《中年好聲音》行運，認為中年、老人都有出頭天，並提到早前到內地接受幹細胞儲血，有興趣合作。
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