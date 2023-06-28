借好姊妹過橋 阿Sa浴室倒影洩蜜

近日她回港即住酒店Staycation，聲稱與好姊妹同行，不過她上載到社交網的打卡照卻暗藏玄機，相中見她穿浴袍躺在浴缸中，而且面紅耳赤，似乎略帶醉意，但她揚言：「我冇醉，真係冇，講堅，豉油王炒麵，焗豬扒飯。」該照片並非自拍，本以為是其閨蜜揸機，但浴室的全身鏡卻出賣真相，鏡中反射出男子身影，見到一個穿白色T恤的男子負責拍照，相信正是Anthony，似乎他們是共度春宵。