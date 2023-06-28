借好姊妹過橋 阿Sa浴室倒影洩蜜
藝人蔡卓妍（阿Sa）與富貴男友石恆聰（Anthony）拍拖多年，阿Sa去年更漏口風坦言考慮結婚。作風低調的她甚少晒愛，早前展開悠長假期與家人好友周遊列國，先後到泰國及瑞士旅行，但始終未見Anthony身影。
近日她回港即住酒店Staycation，聲稱與好姊妹同行，不過她上載到社交網的打卡照卻暗藏玄機，相中見她穿浴袍躺在浴缸中，而且面紅耳赤，似乎略帶醉意，但她揚言：「我冇醉，真係冇，講堅，豉油王炒麵，焗豬扒飯。」該照片並非自拍，本以為是其閨蜜揸機，但浴室的全身鏡卻出賣真相，鏡中反射出男子身影，見到一個穿白色T恤的男子負責拍照，相信正是Anthony，似乎他們是共度春宵。
張曦雯外遊放閃
阿Sa密冚男友，另一邊廂的無綫花旦張曦雯就大方得多。近日她與男友旅行過2人世界，在社交網大晒在香港機場的出發照，笑言尚未知道目的地，相當神秘。雖然未有合照，但她以女友視角拍下男友的背影以及水清沙幼的宜人景色，非常寫意。
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