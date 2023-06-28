港姐Lea皮褸「大熱」搶Fo Venus出蠱惑 「𠝹胸」凸圍

昨日《2023香港小姐競選》第二批入圍港姐到髮型屋整頭，混血索女Lea以黑皮褸示人，加上臍環，認真夠「Hot」！而Venus則出蠱惑，以𠝹胸袋「凸圍」。

入圍港姐繼前日到金鐘整頭後，第二批10位佳麗昨日到中環一間髮型屋進行「變髮」，包括Nicole、Jessica、「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）、Venus、「翻版Yumi」Debbie 、Eris、「鍾嘉欣師妹 」Cindy、Cherry、姜伊寧（Jenny)、賀怡雯（Lea），她們皆以白Tee及牛仔褲示人，大部分佳麗更穿上露臍裝，夠晒青春。熱門佳麗「翻版范冰冰」王敏慈雖然繼續冇影，但據知她已入圍，只是因要應付學業而缺席「變髮」，之後會再抽時間去髮型屋改造型。

Debbie帶飯盒開餐 王怡然雖然廣東話麻麻，但勝在有靚樣，到場揮手賣萌打招呼，相當可愛。Lea大熱天時穿上皮褸到場，並加上臍環，雖然戥她熱，但又型格十足。而有料之人Venus出動「𠝹胸袋」加持，令身材更激凸。而最有食力的佳麗非Debbie莫屬，繼面試時先後準備好燒賣、腸粉、排骨飯醫肚，今次帶備了鳳爪排骨飯邊食邊整頭，難得她食極唔肥，露臍裝大晒纖腰。

佳麗「變髮」後沒有大改變，Lea偷薄了頭髮，王怡然頭髮剪短了兩吋，她們皆覺得髮型比之前fashion。Lea被問到有何準備工夫，前晚由上海飛來港的她指坐飛機已經相當疲累，已經是最好的keep fit，隨後亦要繼續中港兩地穿梭。王怡然則透露家人打氣特別提醒她要企定，不要駝背。