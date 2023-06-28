食勁辣餅乾火燒胃 張振朗龔嘉欣半天吊 咀足6粒鐘

無綫藝人張振朗與好拍檔龔嘉欣昨日宣傳新劇，女方為振朗炮製加料勁辣餅乾，食到對方面容扭曲，認真大整蠱！兩人預告於劇中有吊在半空的接吻戲，拍攝時咀足6個鐘，大呻過程苦不堪言！

龔嘉欣、張振朗、阮浩棕及謝雪心等昨日宣傳無綫新劇《靈戲逼人》，活動上眾人跟謝雪心學習大戲做手，做得不好就要食Wasabi餅乾作懲罰，振朗慘成被罰對象，嘉欣更在餅乾上落重料，振朗二話不說一口吞下表現Man爆，但一秒變臉，食到雙眼通紅兼標汗，更彎腰露出痛苦表情，最後要飲水及飲奶紓緩。

「可能冇食嘢」 振朗受訪時表示已無大礙：「可能我今日冇食嘢，平時食壽司會有舊飯中和好啲，我食完即刻覺得個胃好似火燒咁，嚇死我！不過依家已經冇事。」嘉欣對此大表內疚，振朗即安慰對方，笑言自己現在很精靈，並以「翻生」來形容。問到拍劇有何最難忘場口？他們異口同聲表示是吊威吔一幕，振朗透露兩人吊在半空旋轉及倒吊，搞到腦充血，嘉欣透露在半空中咀足6小時，雖然辛苦，但效果浪漫。振朗除了演出外，亦會獻唱該劇插曲，嘉欣表示曾為對方爭取唱主題曲，可惜失敗，振朗開玩笑說：「可能怕太多人（耳朵）懷孕。」

另外，阮浩棕在劇中化粵劇妝演出，他稱因要吊眉加上「盔頭」（粵劇頭冠）太緊太重，拍攝時有點反胃。提到他跟劉穎鏇有咀戲，他表示拍攝時未有尷尬：「拍《隱門》第一次拍接吻戲，當時比較緊張，因為唔知係點，但拍完發現原來自己諗多咗，所以今次再拍就唔尷尬，大家都好認真工作，拍嘅時候好順暢。」