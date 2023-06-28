身水身汗又驚暈 Anson Lo仆倒咀陳漢娜被胸壓

陳漢娜拉着Anson Lo雙雙倒地兼咀嘴。

「教主」Anson Lo昨日凌晨跟陳漢娜在街頭拍攝親嘴戲，兩人先苦後甜，接吻前兩人先要仆足20次，Anson Lo更被女方胸壓，最終在近百神徒面前獻出該劇初吻。

MIRROR成員Anson Lo、Edan、陳漢娜（Hanna）與沈殷怡昨日凌晨在上環拍攝ViuTV劇集《社內相親》，吸引近百粉絲圍觀。重頭戲落在Anson Lo與Hanna的咀嘴戲上，劇情講述兩人在車內鬧交，女方怒氣沖沖從車廂離去，Anson Lo落車欲追回女方，拉扯間見到女方的父母經過，Hanna為避開父母一手拉着Anson Lo，卻失平衡以至雙雙倒地，Hanna以女上男下的姿勢胸壓對方，並促成意外一吻。兩人單是拍攝「仆地」鏡頭已拍了逾20次，拍到身水身汗，但他們非常敬業毫無怨言，直至導演收貨為止，仆完兩人就拍攝親咀戲，雖然只是蜻蜓點水式接吻，但神徒金睛火眼，看得相當肉緊。

連踩15粒鐘攰爆 除了仆戲辛苦，兩人還要在又熱又悶的車廂內拍攝，由於要現場收音，所以拍攝時不能開空調，車窗亦要全關，加上天氣炎熱，身穿西裝的Anson Lo熱到露出趣怪表情，不用埋位時，劇組以大風扇吹入車廂降溫，未知Anson Lo是否擔心會暈倒，主動向工作人員要糖食，他亦有把糖分給Hanna，相當暖男。直至凌晨4時多終於完成拍攝，Anson Lo在經理人花姐陪同下離開，據知Anson Lo已連踩15小時，雖然他已經攰到爆，但離開時仍不忘向神徒揮手，又着大家不要如此辛苦等候他，非常貼心，難怪粉絲們陪足全程。