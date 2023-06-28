昆凌口啞啞 丫頭同情舊戰友受苦

台灣天王周杰倫的太太昆凌昨日出席代言活動，她當年參加《我愛黑澀會》出道。對於大牙指控11年前在香港工作時遭性騷擾，昆凌被問及此事時一臉尷尬，只懂傻笑，之後經理人擋駕指她還沒看新聞，工作人員亦表示希望訪問以公益話題為主。至於有傳暑假過後，她與老公有意安排大女Hathaway在澳洲布里斯本貴族女子學校升學，她笑笑口未有否認，只表示：「我希望給小孩保留一點隱私。」

至於與大牙同節目出身的「丫頭」詹子晴，回應事件時表示：「我不是當事人沒辦法回應這件事，也不想讓民眾覺得在蹭，就不方便多說太多。」但她亦同情昔日戰友的遭遇：「很心疼大牙要面對這樣的事，她一直是我們團隊最堅強、勇敢的那一個。真心希望MeToo能讓大家了解到保護自己的重要性。」另一「黑澀會美眉」貝童彤則透過經理人回應：「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背着這個傷痛十幾年。希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正。」