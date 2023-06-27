娛樂

Kylie後花園火辣迎夏

美國真人騷家族Kardashian的25歲成員Kylie Jenner，前日於社交網站分享她在豪宅後園的生活照，身穿紅色比堅尼的她，在梳化上擺甫士，展露身材曲線。她留言表示：「夏日感覺。」網友紛紛留言大讚她性感，有人表示：「火紅火辣。」
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