愈爆愈臭！ 廣末組織「人妻陪酒飯局」 老公打人自揭姦情

42歲昔日日本女神廣末涼子本月初驚爆不倫戀後，醜聞持續發酵，她被爆曾相約育有子女的已婚女友人出席男性酒局，觸怒對方丈夫。而廣末的丈夫Candle JUNE亦被揭非善男信女，曾背妻出軌，並對前員工施暴。

廣末涼子爆出偷食已婚廚神鳥羽周作的不倫醜聞後宣布無限期停工，但風波沒有平息。她被爆結婚13年來多次紅杏出牆，背夫連環偷嗒人氣男星佐藤健及韓籍舞台劇演員曹成河，由「最佳媽媽」變成「淫蕩人妻」重挫形象。昨日再有雜誌爆料，廣末曾相約其子女學校的媽媽朋友出席男性的飲酒飯局，結果觸怒對方丈夫，拒絕讓妻子再與她來往。

事務所擬提告索賠 此外，廣末又被爆曾計劃離開合作近30年的事務所另起爐灶，但因金錢問題告吹。近年雙方關係緊張，廣末上周公然表達不滿，質疑公司與其夫聯手阻礙她與鳥羽，私下更透露有意提告，被網民指她「惡人先告狀」，事務所亦不排除會為廣告違約賠償等跟她對簿公堂。

另一方面，廣末的丈夫Candle JUNE早前開記招護妻，贏得網民同情。但有跟他相識逾10年的前員工爆料，自稱2019年背妻與女同事搞不倫，當時遭Candle JUNE毆打及剃光頭，施暴期間對方不停罵他：「敢搞我的女人」、「那是我的女人」，因而揭發Candle JUNE跟該女同事亦有一腿。對於前員工指控，Candle JUNE回應傳媒時只說：「無可奉告。」但之後再以電郵回覆，坦承自己質問男員工時曾有動手，但強調沒有與女同事搞不倫。