暢所欲玄：陰陽龍立向

在行龍之度陰陽理論上，有所謂：「陰陽相見，福祿永禎」、「陰陽相乘，禍咎滅門」，此中之禍福便是龍向的配合。相見者，便是陰來龍配以陰向，陽來龍便立陽之向；相承者，即是陰之來龍而立了陽向，陽之來龍而立了陰向也。所以，有云：以龍定向，需要細察入穴的的陰陽。

正是，千里來龍，但看到頭入首八尺，以定向的陰陽，最重要者，便是於入首數尺處度而分其是陰龍還是陽龍，因龍行轉度多端，後頭愈行愈分，故此太遠者不必去詳審之，最主要在入首之處也。

故在入首處置羅盤，看龍在二十四山中某山而來，如度數是陽的，便立向要向陽了；如在二十四山陰字中來的，立向為陰便可。

當然，羅盤的二十四山陰陽可以因派別不同而異。三元派的，以乾、亥、壬、艮、寅、甲、巽、巳、丙、坤、申、庚為陽，以癸、子、丑、卯、乙、辰、午、殅、未、酉、辛、戌為陰。三合派的，以巽、巳、丙、丁、未、庚、酉、辛、亥、丑、艮、寅為陰，以乙、辰、午、坤、申、戌、乾、子、癸、甲為陽，而此種所謂「陰陽相見」、「陰陽相承」的理論方式，多以三合為主用的。

玄學家伍立群