娛樂

黃妍英國騷 冰火侍候
歌手黃妍剛在英國倫敦及曼徹斯特連開兩場音樂會，外柔內剛的她過往遇到感動場面，都堅持忍住淚水把歌唱完，但今次卻失守，唱到《心的全部》時竟喊到唱不下去，連她亦始料不及。她又指在後台沒有冷氣，台上射燈令她覺得很熱：「落到後台個人仲係好熱，同事喺後台雪櫃拎支裝水出嚟，直接貼落我身體，跟住起晒雞皮！」
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