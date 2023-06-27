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楊思琦AI換臉超驚嚇
前港姐楊思琦近年攻內地市場，狂拍短視頻吸Like，不過影片經常「出事」，之前穿肉色打底Tube top就被網民誤會是妊娠紋。今次她疑似挑戰「AI換臉」，突變粉紅色頭髮，面孔更瘦了一圈，整張臉又長又瘦，更驚變「凸眼星人」，零表情都出現驚恐樣，令網民直接無視其手勢舞！
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