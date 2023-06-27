女神最愛「三哥水煮湯軟殼蟹米線」 必配「羅漢果然好解辣蘆薈特飲」

朝比奈彩既是模特兒又是演員，其美好身材可能因喜愛辛辣食物有關：「特別是麻辣獨有的味覺，刺激又開胃，而且辣椒素能夠提升新陳代謝、刺激血液循環，加速脂肪分解，兼抗氧化和排毒，冬天時品嘗更能驅寒，適量進食好處良多。」

首次與香港品牌合作便是在東京大熱的譚仔三哥米線，她深感榮幸，並對水煮湯頭情有獨鍾：「這碗『三哥水煮湯軟殼蟹米線』為5小辣，雖屬於低辣度，但試吃前亦不免有點緊張。喝下第一口湯頭，除了辣味還能品嘗出不同辛香料的味道，層次極為豐富，特別是花椒的麻，八角的香和鮮辣椒的辣，令我一口接一口地喝。」亦指首次品嘗非油炸配料的軟殼蟹很美味。

而對於「我是你的避風塘豬扒件」和「羅漢果然好解辣蘆薈特飲」，她讚口不絕：「一早聽說過香港的避風塘料理，這款小食非常香脆，金沙般的蒜粒極為香口，難怪如此聞名。而羅漢果不是日本常見的食物，味道甘甜，加入了粒粒蘆薈更有口感，冰凍的口感十分解辣，而且聽聞有美顏效果，一舉多得！」