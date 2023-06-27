空降譚仔三哥分店 朝比奈彩變試食女神 首嘗「水煮」嗌好味

現年29歲的日本「九頭身女神」朝比奈彩空降譚仔三哥分店，一口氣試食期間限定米線、小食及特飲時，露出卡娃兒食相，迷到現場近半百宅男暈得一陣陣，她更大晒苦練而成的3句廣東話，又揚言期待與港星見面及來港「打」出新市場。

憑日劇《今際之國的有栖》中「水雞光」一角而爆紅的「九頭身美女」朝比奈彩來港，昨日現身「譚仔三哥米線（譚仔三哥）」分店首度試食期間限定推出的「三哥水煮湯軟殼蟹米線」、「我是你的避風塘豬扒件」小食及「羅漢果然好解辣蘆薈特飲」，率先感受「水煮3.0」人氣魅力，而近半百粉絲無懼酷熱天氣，逼爆店外，隔住玻璃用手機及相機跟女神打招呼。

在劇中身穿三點式泳衣造型打出名堂的她，今次換上露肩貼身裙sell時尚，頻頻揮手及做派心手勢，試食前更以廣東話自我介紹：「大家好，我係朝比奈彩。」可謂誠意十足，加上她試食時，分別做出心心眼及知味的瞇眼樣，還爆廣東話：「好味！」表情相當卡娃兒。

問到前日來港的她可有趁機遊覽？她說已到山頂欣賞夜景，可惜時間太倉促，未能衝入大型商場血拼，她透過翻譯說：「只能買小量手信，今日（即昨日）就要返日本，打算在機場再掃貨，希望有機會再來港。」問到可認識香港藝人？她禮貌地表示不太熟悉，但期待以模特兒身份在時裝周上跟香港藝人見面。

望拍港產動作片 至於在日劇中「好打得」的她，可盼來港拍動作片？她自言本身沒有學過功夫，但亦望有機會來港拍動作片，而將在今年推出的電影中也含動作及綜藝元素，望粉絲多多支持，並表示未來想向飲食及旅遊節目發展，自問廚藝不錯，能炮製日常料理，只是辣味菜式還是由專人主理較好。

另外，被讚廣東話不錯時，她甜笑謂花了一晚慢慢練習，指日文和英文尚有近似的地方，可是廣東話完全不同，故要臨時學習令她覺得「好唔掂」。對於場外逼滿粉絲，她大表有被嚇一跳的驚喜感覺：「在社交網看見有followers都沒有太大感覺，現場親眼看見有大批捧場者，終深深感受到被愛戴。」