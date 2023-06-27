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王祖藍置雪櫃 三層豪宅曝光
王祖藍於家中每層樓都添置雪櫃時，引來囡囡關注。
王祖藍與李亞男去年舉家移居上海，近日他拍片表示為家人於豪宅各層設置雪櫃，好讓家人不用「山長水遠」走到樓下的雪櫃拿飲品。他除展示強勁臂彎，自言可以抬雪櫃行三層樓都冇問題，不過原來只是迷你雪櫃，太太李亞男讚小雪櫃適合囡囡，跟於片段開初她鬧老公「亂買嘢」的表現反差甚大。
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