王祖藍置雪櫃 三層豪宅曝光

王祖藍與李亞男去年舉家移居上海，近日他拍片表示為家人於豪宅各層設置雪櫃，好讓家人不用「山長水遠」走到樓下的雪櫃拿飲品。他除展示強勁臂彎，自言可以抬雪櫃行三層樓都冇問題，不過原來只是迷你雪櫃，太太李亞男讚小雪櫃適合囡囡，跟於片段開初她鬧老公「亂買嘢」的表現反差甚大。