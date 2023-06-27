「哥哥」報到！林志穎久休出戰 關智斌鄭嘉穎抵長沙 黃宗澤撞期缺陣

內地節目《披荊斬棘》新一季即將錄影，今次代表香港的藝人有鄭嘉穎、關智斌，台灣則有久休復出的林志穎及唐禹哲。黃宗澤上季因開劇未能參與，今次則因已接拍電影撞期，再度無緣上場。

內地節目《披荊斬荊3》將於6月30日在長沙進行首次錄製，參與嘉賓日前已陸續抵達當地。今次有30多位男藝人參與，內地共有16位，包括陸毅、胡兵、陳楚生、胡彥斌、俞灝明、張遠等，台灣方面共有7位，除了有久休復出、全面出擊的林志穎外，還有藍正龍、唐禹哲等。至於香港則有2位參賽者，分別是鄭嘉穎及關智斌。剛為太太陳凱琳慶祝了生日的嘉穎日前已抵達長沙，而上季因拍劇而未能跟好兄弟林峯、吳卓羲一齊參與《披2》的黃宗澤，據知今次亦獲製作方邀請，但他因早已接拍電影，亦忙於拍攝多個內地綜藝節目，故今季亦無緣參賽。

粉絲酒店等見偶像 今季有很多其他地方代表的參賽者，其中4位美籍亞裔藝人包括Hip Hop團體Machi成員李玖哲、2017年綜藝節目《明日之子》奪亞軍出道的馬伯騫、台劇《薰衣草》男星許紹洋及舞團KinJaz的何展成。馬來西亞代表有品冠及張棟樑，而日本及泰國代表則分別為近田力丸及羅杰夫。

不少粉絲都在新一季「哥哥」下榻的酒店守候偶像，當中較親民的有林志穎及唐禹哲二人，志穎除了親手接過粉絲送的禮物外，更友善地向他們揮手，而唐禹哲更開心晒V。