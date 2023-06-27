連摑16巴創紀錄 黃智雯手震

藝人黃智雯昨日現身劇集宣傳活動，預告會作出絕地大反擊，連摑吳岱融16巴，笑言算是打破女演員掌摑男演員耳光最多的紀錄！至於講到拍續集，她建議改戲路，以原班人馬上陣拍喜劇。

陳展鵬、黃智雯、劉佩玥（Moon）及湯洛雯昨日宣傳無綫劇集《隱門》，智雯在劇中逐步黑化，她掌摑吳岱融16巴的畫面亦會播出，她自言十分期待：「應該係破咗女演員打男演員最多巴掌嘅紀錄，佢叫我打到冇力先停，我真係打到手震，現場都幾震撼！打完佢塊面腫咗要敷冰，但佢好似好Enjoy，因為佢覺得係時候要代觀眾去發洩吓。（係你入行以來最奸嘅角色？）都唔係好奸，係為勢所逼。」

至於展鵬透露會與吳岱融在雨中作生死對決：「好耐冇試過拍啲咁男人嘅場口，當日又凍又落雨，淋咗6個鐘，拍完病咗。」講到劇集口碑佳，會否想拍續集？智雯似乎怕怕：「拍喜劇得唔得？」展鵬指她拍攝時為投入角色，整個狀態都很辛苦，智雯直言曾擔心自己走不出來。

之前有傳智雯有意約滿離巢，無綫高層樂易玲親自出招冧她，除了欣賞其舞台劇演出外，又在網上發文讚她，智雯對此表示：「多謝佢，我之前幾次舞台劇演出，佢都有嚟捧場。（佢冧你？）佢個個都冧，佢都冧展鵬。（令你回心轉意？）等我休息吓先，到時會諗吓自己未來嘅方向。」

劉佩玥讚「施暴者」細心 至於Moon在結局周中會被吳岱融虐打，她笑言既興奮又緊張，大讚對方專業又友善：「我哋同武指對咗好多次位，鏡頭前佢做到想置我於死地咁，但實際拉扯時佢係冇乜點用力，我隻手係完全冇瘀痕。佢又會遷就我角度以防我走光，對我好細心，一Take過完成。」

另外，無綫昨日公布上周收視，《東張西望》收視最高23.3點，成收視之冠。劇集《隱門》進佔第3位，最高收視有20.8點。歌唱真人騷《中年好聲音2》上周六進行第二輪海選面試，大會作線上直播，高峰時段有7,500人同時觀看，整個面試過程累積近30萬人次觀看，成績斐然。