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張兆輝女兒索爆 唔選美嘥料
藝人張兆輝的女兒張卓姿（Twiggy）愈大愈靚，獲網民讚是李嘉欣和鍾嘉欣的混合體。張兆輝近日在社交網上載與女兒食大餐的短片，留言：「放暑假了，爸爸帶你去吃好吃的！」見兩父女拖手仔，十分溫馨。有網民指Twiggy比之前更靚，仙氣滿瀉，叫她參加港姐拉高水平。
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