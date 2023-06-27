張兆輝女兒索爆 唔選美嘥料

藝人張兆輝的女兒張卓姿（Twiggy）愈大愈靚，獲網民讚是李嘉欣和鍾嘉欣的混合體。張兆輝近日在社交網上載與女兒食大餐的短片，留言：「放暑假了，爸爸帶你去吃好吃的！」見兩父女拖手仔，十分溫馨。有網民指Twiggy比之前更靚，仙氣滿瀉，叫她參加港姐拉高水平。