港姐變髮 收起戰鬥格 「金髮蔡思貝」被拆招牌 換衫收斂「峰」芒

候選港姐昨日到髮型屋整頭，「金髮蔡思貝」Juliana穿緊身衫露小蠻腰「Big」爆現身，其招牌髮色被染成較深顏色。變髮後她似乎明白收斂「峰」芒的道理，換上一件密實白Tee收起「暴乳」。

《2023香港小姐競選》經過3輪面試後，其中11位入圍佳麗昨日到金鐘一間髮型屋「變髮」。熱門佳麗「金髮蔡思貝」Juliana、「嫩版蔡依林」莊子璇、「火辣學霸」Michelle等，相對面試時的「戰鬥格」明顯收斂，齊穿白Tee襯牛仔褲示人，但Juliana依然身材凸出「Big」爆衫，或許「火力」太猛，她變髮後換上另一件白衫，收斂「峰」芒。

佳麗變髮後普遍轉變不太，唯獨Juliana的招牌金髮被髮型師加添咖啡色和灰色，髮色明顯較深。問到被「拆招牌」可會不開心？她說：「唔會，金色呢個髮型已經兩年，自己都鍾意新髮型。」

Zora遲到慌失失 Michelle頭髮補染了淺色，髮型微微遮蓋面頰，令面形看起來較細，她對效果相當滿意。問到如何備戰？她表示請了教練勤做Gym，每日亦會游水及喝咖啡去水腫。而莊子璇表示因過往經常染髮致髮質受損，髮型師只為其頭髮做護理。

花了最長5小時變髮的Kitty，與剪了3寸頭髮感到心痛的Zora，變成一對「慌失失奇兵」。Kitty孭着巨型名牌袋到場，見傳媒拍照即驚惶失措，慌忙間撼上玻璃門，認真失儀！至於遲到15分鐘、滿面油光的Zora亂衝亂撞進入髮型屋。